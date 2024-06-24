Трехдневный траур объявлен в Дагестане после нападения боевиков

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Трехдневный траур – 24, 25 и 26 июня – объявили в Дагестане после произошедших в регионе террористических атак. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов, сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

В дни траура на всей территории Дагестана будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

Кроме того, правительству Дагестана поручили принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

Как сообщили в МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.

По словам Сергея Меликова, жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских, а также несколько мирных граждан. Он также сообщил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. Было ликвидировано шестеро злоумышленников.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. На территории Дагестана вводили режим КТО.