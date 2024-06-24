Меры безопасности усилены в соцучреждениях Дагестана после терактов

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Меры безопасности усилены в школах, детских садах и лагерях Дагестана после вооруженных нападений 23 июня. Об этом сообщает Миноборнауки республики в телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что соцучреждения 24 июня работают. Между тем школьники будут сдавать ОГЭ. В ведомстве добавили, что информация о возгорании школы № 52 в Махачкале не подтвердилась.

В свою очередь, в дагестанском Минтрансе уведомили, что все транспортные артерии республики – авиа-, железнодорожный и наземный транспорт – функционируют в штатном режиме. Рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, а движение поездов – в соответствии с графиком, добавили в ведомстве.

Боевики вечером 23 июня обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Затем неизвестные напали на Махачкалу, устроив перестрелку около храма и обстреляв наряд ДПС. В результате нападений в республике погибли 19 человек – 15 правоохранителей и четыре гражданских.

В связи с инцидентами на территории Дагестана ввели режим КТО, который завершили утром 24 июня. Всего правоохранители ликвидировали шестерых боевиков.