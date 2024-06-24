МВД назвало фамилии 15 полицейских, погибших во время терактов в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Администрация Главы РД"

МВД России назвало имена погибших полицейских во время терактов в Дербенте и Махачкале. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", – написала она в своем телеграм-канале.

По ее данным, при выполнении служебного долга погибли:



начальник ОМВД РФ по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев;

полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев;

дознаватель ОД ОМВД России по Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков;

оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев;

заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию Махачкалы) лейтенант полиции Магомед Магомедов;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Хабиб Алиев;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Магомедрасул Мамаев;

инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев;

заместитель командира взвода Полка ППСП УМВД России по Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов;

полицейский Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев;

полицейский-водитель Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков;

специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев;

старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело о терактах в Центральный аппарат СК РФ. Такое решение, по данным пресс-службы ведомства, было принято на фоне высокого общественного резонанса, а также из-за необходимости наиболее полного и объективного расследования.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли и подожгли синагогу и церковь в Дербенте. Позднее другая группа напала на Махачкалу, устроив перестрелку возле храма, а также обстреляв наряд ДПС.

По данным фактам СКР возбудил уголовные дела, а на территории всего Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). В итоге были нейтрализованы пять боевиков.

В результате нападения погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, среди которых православный священник и сотрудники частного охранного предприятия. По предварительным данным, были госпитализированы 16 человек, включая 13 полицейских.

Режим КТО завершили утром 24 июня. После произошедшего в республике объявили трехдневный траур до 26 июня.

