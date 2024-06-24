МВД назвало фамилии 15 полицейских, погибших во время терактов в Дагестане

24 июня, 12:11Происшествия
Фото: телеграм-канал "Администрация Главы РД"
МВД России назвало имена погибших полицейских во время терактов в Дербенте и Махачкале. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", – написала она в своем телеграм-канале.
По ее данным, при выполнении служебного долга погибли:
- начальник ОМВД РФ по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев;
- полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев;
- дознаватель ОД ОМВД России по Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков;
- оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев;
- заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов;
- инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию Махачкалы) лейтенант полиции Магомед Магомедов;
- инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов;
- инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Хабиб Алиев;
- инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Магомедрасул Мамаев;
- инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев;
- заместитель командира взвода Полка ППСП УМВД России по Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов;
- полицейский Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев;
- полицейский-водитель Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков;
- специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев;
- старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев.
Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело о терактах в Центральный аппарат СК РФ. Такое решение, по данным пресс-службы ведомства, было принято на фоне высокого общественного резонанса, а также из-за необходимости наиболее полного и объективного расследования.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли и подожгли синагогу и церковь в Дербенте. Позднее другая группа напала на Махачкалу, устроив перестрелку возле храма, а также обстреляв наряд ДПС.
По данным фактам СКР возбудил уголовные дела, а на территории всего Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). В итоге были нейтрализованы пять боевиков.
В результате нападения погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, среди которых православный священник и сотрудники частного охранного предприятия. По предварительным данным, были госпитализированы 16 человек, включая 13 полицейских.
Режим КТО завершили утром 24 июня. После произошедшего в республике объявили трехдневный траур до 26 июня.
Правоохранители ликвидировали устроивших теракты в Дагестане боевиков