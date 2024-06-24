Путин выразил соболезнования пострадавшим в Севастополе и Дагестане

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Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим в результате атаки ВСУ на Севастополь и нападения в Дагестане. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что лидер РФ не планирует выступать со специальным обращением в связи с терактами в Севастополе и Дагестане. При этом Путин находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками по ситуации в Дербенте и Махачкале. Работа в этом режиме будет продолжаться, указал Песков. Кроме того, президент 24 июня работает в Кремле и продолжает получать информацию о помощи пострадавшим в Севастополе и Дагестане, уточнил пресс-секретарь.

Песков назвал варварской ракетную атаку на Севастополь и заявил, что Россия понимает, кто стоит за этой атакой.

"Это не украинцы", – сказал политик и добавил, что представители СМИ могут спросить пресс-секретарей глав государств в Европе, прежде всего в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей.

Песков считает, что непосредственная вовлеченность США в боевые действия, приводящие к гибели мирных людей, не может не иметь последствий. Последствия будут, но какие именно – покажет время. По его словам, выводы по поводу того, связаны ли атака по Крыму и теракты в Дагестане, предстоит сделать следственным органам. В то же время, продолжил политик, Россия со стороны недружественных стран не получила телеграмм с соболезнованиями и не услышала слов осуждения из-за трагедий.

На фоне нападения боевиков в Дагестане Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х годов, уточнил пресс-секретарь. Он объяснил, что сейчас другая Россия, общество консолидировано и террористические проявления не поддерживаются общественностью ни в самой РФ, ни в Дагестане.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. В результате нападения погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица. По предварительным данным, были госпитализированы 16 человек, включая 13 полицейских. В республике объявлен трехдневный траур – 24, 25 и 26 июня.

Днем 23 июня украинская армия атаковала Севастополь. Как рассказал глава города Михаил Развожаев, всего пострадали 153 человека, из которых 27 – дети. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка.

24 июня объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. В этом день отменены все развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.