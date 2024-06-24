Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Итоговое число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, из них 27 детей, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Четыре человека погибли, в том числе два ребенка", – цитирует его ТАСС.

Развожаев уточнил, что трое из них были местными жителями, а один – из другого региона России. Губернатор добавил, что всем пострадавшим будут осуществлены выплаты.

В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International и Международный комитет Красного Креста в связи с терактом и потребовал их дать жесткую оценку, а также повлиять на преступные действия киевского режима.

"Американские ракеты ATACMS бьют по отдыхающим – ООН просит избегать жертв среди мирного населения, ОБСЕ молчит, представителю Пентагону, по его словам, просто "нечего сказать", – привели его слова в телеграм-канале СПЧ.

Помимо этого, Фадеев принес соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Сейчас в больницах остаются 79 человек, из которых 27 детей.

В свою очередь, замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Андрей Колодкин сообщил, что 21 пострадавший, в том числе 11 детей, в результате атаки будут доставлены в Москву с помощью борта МЧС России.