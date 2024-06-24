Посол США в Москве вызван в МИД РФ после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщается в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы с послом был сделан демарш в связи с новым преступлением "опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима". Диппредставителю также заявили, что США ведут против РФ гибридную войну и стали фактически стороной конфликта.

"Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до "последнего украинца", выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Россия ответит на подобные действия.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате произошедшего погибли 4 человека, еще 153 мирных жителя пострадали. 21 пострадавший будет доставлен на лечение в Москву бортом МЧС РФ.

