Петриков: у пациентов из Севастополя в основном сочетанные травмы

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

У пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь, которых доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сочетанные травмы. Об этом заявил директор медучреждения Сергей Петриков.

"У них сочетанные травмы, у всех разные, есть ранения брюшной полости, есть ранения конечностей, грудной клетки. Все пациенты дышат самостоятельно", – цитирует его Агентство "Москва".

Петриков отметил, что пострадавшим провели операции в Севастополе, сейчас врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского оказывают им помощь. Он выразил надежду, что прогнозы будут хорошими. Люди поступили совсем недавно, пока все идет неплохо, подчеркнул он.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале рассказал, что из городских больниц Севастополя уже выписали семерых пострадавших – четверых детей и троих взрослых. В данный момент в медучреждениях остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей. Также один взрослый находится в тяжелом стабильном состоянии, указал губернатор.

Он напомнил, что в ведущие московские медучреждения направили 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. Состояние девяти пациентов столичные медики оценивают как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое. Для оказания помощи привлечены мультидисциплинарные бригады, в составе которых есть врачи – анестезиологи-реаниматологи, нейро- и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты, указал Развожаев.

Губернатор уточнил, что пациентам, нуждающимся в срочной хирургической помощи, в ближайшее время проведут операции. По наиболее сложным случаям проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения.

"Вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Они находятся в специализированном городском центре, где им оказывается вся необходимая помощь", – написал Развожаев.

ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю днем 23 июня. В результате атаки 153 человека пострадали, еще четыре погибли.

В Соцфонде РФ по Севастополю заявили, что семьи с несовершеннолетними детьми, которые пострадали от обстрела, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Решение о перечислении выплаты будет приниматься в течение 10 рабочих дней, поступать средства на счет после его принятия будут в течение пяти рабочих дней.