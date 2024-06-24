ООН раскритиковало применение кассетных боеприпасов в Севастополе

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Применение кассетных боеприпасов против населенных районов несовместимо с основополагающими принципами международного права вооруженных конфликтов, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю.

"Гражданские лица остаются незащищенными от взрывоопасных пережитков войны в течение многих лет и даже десятилетий после применения такого оружия", – цитирует ее РИА Новости.

Поэтому, по словам Троссел, УВКПЧ ООН призывает все страны мира прекратить применять кассетные боеприпасы, учитывая их риск для мирного населения. Кроме того, представитель управления призвала Москву и Киев присоединиться к соответствующей Конвенции, запрещающей применение подобных боеприпасов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь 23 июня. ВСУ использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, уточняли в Минобороны РФ.

В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, а еще 153, из которых 27 детей, пострадали. При этом 14 пострадавших должны поступить на лечение в столичные больницы.

В МИД РФ заявили, что у них не вызывает сомнений причастность США к атаке на Севастополь.

