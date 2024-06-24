Севастопольцы с детьми до 18 лет, пострадавшими от атак ВСУ, получат по 100 тыс

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Семьи с несовершеннолетними детьми, пострадавшими в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Социального фонда РФ по городу Севастополю.

"Заявление может подать один из родителей или опекун пострадавшего ребенка либо сам ребенок, достигший 18 лет. Выплаты будет осуществлять региональное отделение Социального фонда России по месту жительства или пребывания ребенка", – уточнила управляющая севастопольским отделением СФР Елена Гайворонская.

При обращении россиянам нужно будет предоставить документы, удостоверяющие личность получившего ранения ребенка, а также его российское гражданство и факт постоянного проживания на территории государства. Также при оформлении заявления будут необходимы свидетельство о рождении ребенка и документы, удостоверяющие личность и полномочия его законного представителя.

Потребуются также сведения об установлении опеки или попечительства над пострадавшим и медицинское заключение, которое будет содержать данные о месте, времени и причине получения увечья. Для получения выплаты необходимо будет предоставить банковские реквизиты.

Все прочие документы, которые будут нужны для выплаты, отделение фонда самостоятельно запросит в ходе межведомственного взаимодействия.

Гайворонская также отметила, что родители пострадавших из-за атак ВСУ детей смогут претендовать на выплату вне зависимости от получения других пособий и прочих мер социальной поддержки. Она уточнила, что решение о перечислении единовременной выплаты будут принимать в течение 10 рабочих дней, а средства будут поступать на счет в течение 5 рабочих дней после его принятия.

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. Украинские военнослужащие использовали для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, уточнили в Минобороны России.

В результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще 153 человека, в числе которых были 27 несовершеннолетних, пострадали.

Спецборт МЧС доставил 22 пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, среди которых 12 детей, в Москву. Их поместят в ведущие медучреждения столицы.

