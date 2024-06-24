Развожаев: 22 пострадавших из-за атаки ВСУ доставили из Севастополя в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС доставил 22 пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь в Москву, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Врачи, которые прибыли в город минувшей ночью, осмотрели всех, кто находился в наших больницах. Должен отметить, что они высоко оценили работу севастопольских медиков и качество оказанной помощи. По итогам осмотров было принято решение транспортировать 22 пациентов", – рассказал глава Севастополя в своем телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что среди транспортированных пациентов были 12 детей. Во время перелета их сопровождали врачи и родители.

Губернатор подчеркнул, что все пострадавшие, которые были эвакуированы, нуждаются в особой помощи в связи с тяжестью полученных травм, а также в уникальных медицинских вмешательствах.

В публикации Развожаев также отметил, что объехал все больницы, в которых оставались пострадавшие. Там он общался с ранеными и их близкими. Одним из них оказался Виталий Чумаченко, который рассказал, что суббоеприпас разорвался у него на глазах. Его осколок прошел насквозь в нескольких сантиметрах от сердца и задел легкое. Неподалеку оказался человек, который быстро посадил пострадавшего в свою машину и отвез в городскую больницу № 4. При этом мужчина отметил, что не знает имени человека, который помог ему, но испытывает к нему большую благодарность.

По словам Чумаченко, врачи приложили все усилия, чтобы максимально оперативно помочь пострадавшим, которых доставляли в севастопольские больницы. Развожаев назвал это еще одним примером того, как жители Севастополя в сложный момент могут сплотиться и прийти на помощь нуждающимся.

Также губернатор отметил, что пострадавших, которых перевезли в Москву, направят в ведущие медучреждения столицы: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и другие. При этом детей, которым были поставлены самые сложные диагнозы, направят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, уточнил он.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. Украинские военные применили для удара по городу американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, уточнили в российском Минобороны.

В результате произошедшего погибли четыре человека, среди которых оказались двое детей. При этом еще 153 человека, в числе которых 27 несовершеннолетних, получили ранения.

