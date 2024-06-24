24 июня, 15:08Происшествия
Пляжи Севастополя, куда упали фрагменты ракет ВСУ, будут закрыты до 25 июня
Фото: ТАСС/Мария Ризнык
Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда при атаке украинских военных упали фрагменты ракет, будут закрыты до вечера вторника, 25 июня. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
"Ориентировочно до завтра до вечера", – цитирует ТАСС представительницу пресс-службы.
Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня. По данным МО РФ, Киев использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.
По последним данным, в результате происшествия погибли четверо человек, включая двоих детей. Еще 153 гражданина, из которых 27 детей, пострадали. При этом 14 человек находятся в тяжелом состоянии. В российском МИД рассказывали, что у них не вызывает никаких сомнений причастность США к атаке на город.
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