Пляжи Севастополя, куда упали фрагменты ракет ВСУ, будут закрыты до 25 июня

Фото: ТАСС/Мария Ризнык

Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда при атаке украинских военных упали фрагменты ракет, будут закрыты до вечера вторника, 25 июня. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

"Ориентировочно до завтра до вечера", – цитирует ТАСС представительницу пресс-службы.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня. По данным МО РФ, Киев использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

По последним данным, в результате происшествия погибли четверо человек, включая двоих детей. Еще 153 гражданина, из которых 27 детей, пострадали. При этом 14 человек находятся в тяжелом состоянии. В российском МИД рассказывали, что у них не вызывает никаких сомнений причастность США к атаке на город.

