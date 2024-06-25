Небензя: реакция ООН на теракт в Севастополе говорит о двойных стандартах

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Реакция секретариата ООН на теракт в Севастополе говорит о двойных стандартах организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют", – цитирует его РИА Новости.

Небензя добавил, что еще большее сожаление вызывает отсутствие значимой реакции со стороны ООН. Организация должна противостоять подобным преступлениям, однако не делает этого, заключил он.

Днем 23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. В ходе ударов по городу военные использовали американские ракеты ATACMS. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 153 мирных жителя пострадали.

Согласно последним данным, 77 пострадавших после атаки ВСУ остаются в больницах, 22 человека перевезли для лечения в Москву. Среди тех, кому потребовалась помощь столичных медиков, есть 12 детей. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

