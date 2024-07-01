Новый сигнал оповещения об опасности введен в Севастополе

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Новый видео- и звуковой сигнал оповещения об опасности, названный "Баллистика", введен в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что сигнал "Баллистика" дополнит существующее предупреждение о воздушной тревоге. Различие сигналов заключается в количестве времени, которое будет у жителей для возможности укрыться. Так, при сигнале воздушной тревоги есть 20–30 минут, при "Баллистике" – 1–2 минуты, уточнил Развожаев.

Если сигнал застигнет людей дома, то губернатор рекомендовал не выходить на улицу и занять место вдали от окон около несущих стен. Если сигнал об опасности застал вне дома, то жителям нужно быстрее укрыться в безопасном месте, уточнил Развожаев и добавил, что все учреждения, кроме режимных, обязаны впускать людей внутрь.

Кроме того, губернатор призвал жителей не трогать суббоеприпасы, а при их обнаружении звонить по номеру 112 и вызывать пиротехников.

Ранее в небе над акваторией и в районе Балаклавы, предварительно, были сбиты четыре воздушные цели. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Сведения о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняются, ситуацию контролируют экстренные службы.