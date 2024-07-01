РИА Новости: поиск боеприпасов на пляже "Учкуевка" в Севастополе займет еще около недели

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов, попавших в акваторию севастопольского пляжа "Учкуевка" в результате атаки ВСУ может потребоваться около недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Водолазы продолжают работы в акватории пляжа, обследовано чуть больше половины запланированного района поиска", – отметил собеседник журналистов.

Он также подчеркнул, что все обнаруженные в дальнейшем неразорвавшиеся кассетные боеприпасы будут уничтожаться путем контролируемого подрыва.

Кроме того, представитель экстренных служб рассказал, что к работам по поиску боеприпасов были привлечены 19 специалистов группы подводного разминирования, а также задействованы 3 автомобиля и плавсредства.

ВСУ обстреляли территорию Севастополя 23 июня, использовав американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате данной атаки погибли четыре человека, в числе которых оказалось двое детей, при этом еще 153 человека, 27 из которых несовершеннолетние, получили ранения.

В Москву было эвакуировано 22 раненых, в том числе 12 детей. В связи с тяжестью нанесенных травм им потребовалась особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее сотрудники МЧС России уничтожили 4 суббоеприпаса, которые были найдены на пляже "Учкуевка" после атаки украинских военных. Все они были обнаружены на глубине до 5 метров. После этого сотрудники ведомства продолжили водолазные работы по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов.