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Разведывательные беспилотники Соединенных Штатов Америки, замеченные над акваторией Черного моря, имеют прямое отношение к атакам Вооруженных сил Украины на Севастополь, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Беспилотники США имеют прямое отношение, <...> так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", – цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат также отметил, что Россия имеет четкую позицию по поводу полетов дронов США над Черным морем.

Ранее сообщалось, что утром 29 июня в Севастополе в связи с атакой ВСУ была объявлена воздушная тревога. Российским военным удалось уничтожить две воздушные цели в небе над акваторией, а также в районе Балаклавы. При этом в результате украинского обстрела пострадали 4 человека. Кроме того, оказались повреждены три частных жилых дома, а в трех многоквартирных домах взрывная волна выбила стекла в окнах квартир.

Другая атака на Севастополь со стороны украинских формирований произошла 23 июня. Обстрел велся с применением американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. В Москву были эвакуированы 22 раненых, среди которых 12 детей. В связи с тяжестью полученных травм им была необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.