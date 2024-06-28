На Кубани похоронена погибшая при атаке на Севастополь восьмилетняя София

Фото: телеграм-канал "Сергей Лесь | глава Крымского района"

В краснодарском Крымске похоронили восьмилетнюю Софью, которая стала жертвой ракетной атаки на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

"Родители хоронят своего ребенка. Нет ничего больнее. Скорбим вместе с вами", – написал он.

Погибшая девочка была дочерью заммэра Магадана Олега Аверьянова. В августе ей должно было исполниться девять лет.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. В Москву эвакуированы 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Все пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

