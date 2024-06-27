Очевидец рассказал о ранах пострадавших от атаки на Севастополь

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Владелец кафе на пляже Учкуевка, куда убежали мирные жители после удара ВСУ по Севастополю, заявил, что никогда ранее не видел такого типа осколочных ранений, так как они не кровоточат.

"Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость, и при этом рана не кровила. Был еще один мужчина лет 50 буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет", – цитирует РИА Новости мужчину, представившегося Александром.

Очевидец отметил, что по первому образованию он военный врач, и предположил, что это нужно для усложнения диагностики раненых. Мужчина объяснил, что в таких случаях именно по внешнему сильному кровотечению можно узнать, кого эвакуировать в первую очередь. При этом владелец кафе уверен в преднамеренной атаке ВСУ по мирному населению, так как это произошло в тот момент, когда на пляже больше всего отдыхающих.

В свою очередь, военный хирург, полковник в отставке Владимир Хорошев в беседе с изданием объяснил, что раны от осколков не кровоточили, так как не были повреждены крупные артериальные и венозные сосуды.

"Я прошел Афганскую войну, был два года на войне хирургом. И скажу вам так, что и такие случаи у нас там были, ничего тут необычного нет", – уверен он.

Эксперт объяснил, что когда осколок попадает в мышечную массу, то далеко не всегда возникает наружное кровотечение. По словам Хорошева, гематома может появиться уже внутри поврежденной ткани. Поэтому иногда кровотечение не получится увидеть сразу без хирургического вмешательства, сказал он.

"Все дело в том, насколько "удачно" угодил этот осколок, не повредив артериальных или венозных сосудов. Вот и все", – заключил он.



ВСУ атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, а еще 153, из которых 27 детей, пострадали.

После этого в Пентагоне сказали, что не хотят видеть гражданские потери, и пообещали обсудить обстрел с Киевом, но не смогли ответить на вопрос о причастности США к атаке. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что в этом не сомневаются.

Представитель военного ведомства Штатов объяснил, что украинская ракета якобы летела к военной цели, но российская ЗРК перехватила ее, из-за чего на пляж выпали осколки. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший при этом назвал обстрел пляжа актом терроризма и актом войны со стороны Вашингтона.

