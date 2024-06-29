Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города заявили о прекращении движения морского и наземного общественного транспорта.

В городе работает система ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Граждан попросили сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее Развожаев сообщил, что теоретически ВСУ могут предпринять еще одну попытку нанесения удара по Севастополю. По его словам, украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет.

27 июня в Севастополе в закрытом режиме состоялось чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания. В рамках мероприятия парламентарии утвердили превентивные меры, направленные на поддержание безопасности и гражданской обороны при условии повторения ракетных атак со стороны украинских сил.

Власти Севастополя приняли решение об ограничении входа в Балаклавскую бухту в ночное время, а также усилении ее охраны. Кроме того, на тех пляжах города, где отсутствуют капитальные строения, будут возведены укрытия.

При этом общественный транспорт в Севастополе будет оснащен аптечками, а при сигнале тревоги движение в городе будет останавливаться. Также дополнительные медицинские наборы появятся на пляжах Севастополя. Власти города рекомендовали частным предпринимателям оснастить ими свои помещения. Кроме того, представителей бизнеса обяжут предоставлять доступ в помещения своих предприятий всем людям, которые во время воздушной тревоги попросят укрыться на этих объектах.

В городе также будет запущена бесплатная массовая программа по обучению оказания первой медицинской помощи, которая будет действовать в парке "Патриот".