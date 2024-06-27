Губернатор Севастополя: 600 модульных укрытий появится в городе на случай обстрелов

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Порядка 600 новых модульных укрытий появится в Севастополе на случай обстрелов, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам специального заседания Законодательного собрания Севастополя.

Он отметил, что подобные конструкции устанавливаются в Белгороде. Развозжаев уточнил, что укрытия установят на пляжах, в парках, на автобусных установках и в других местах, где нельзя быстро спуститься в построенные убежища. Первые такие конструкции планируется установить в течение 40 дней. Именно столько понадобится для монтажа и установки, но специалисты будут максимально ускоряться, пишет ТАСС со ссылкой на Развозжаева.

Губернатор дополнил, что систему сообщений о воздушных тревогах в Севастополе расширят, чтобы обеспечить максимальное покрытие города. Дополнительно усилят пляжи, парки и скверы. По словам Развозжаева, меры безопасности, которые вводятся в Севастополе дополнительно после обстрела ВСУ, потребуют финансирования в размере около 700 миллионов рублей. Он назвал программу капиталоемкой.

"Источник финансирования – понятно, где его брать, чтобы запустить программу. Также будем рассчитывать на федеральную поддержку", – заключил Развозжаев.

ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня, использовав для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли четыре человека, в числе которых оказалось двое детей, а еще 153, из которых 27 детей, получили ранения. В Москву эвакуировали 22 раненых, 12 из которых – дети. В связи с тяжестью их диагнозов им потребовалась особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее власти заявили, что пострадавшие при атаке на город получат выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от тяжести вреда, нанесенного их здоровью. При этом члены семей погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.