Двое детей из Севастополя в клинике доктора Рошаля остаются в реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проходят лечение пять детей, пострадавших при атаке на Севастополь. Двое из них остаются в реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале.

"Трое ребят переведены из реанимации в палату. Двое детей, брат и сестра, остаются в реанимации", – уточнила она.

Ярославская подчеркнула, что всего на сегодняшний день в больницах Москвы находятся 12 детей. Омбудсмен добавила, что родители пострадавших детей находятся рядом с ними.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Москву эвакуировали 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее стало известно, что пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

