Фото: Министерство обороны РФ

Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют.

Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. По предварительным данным, в результате в районе Ялтинского кольца загорелась трава. В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.

Воздушная тревога в Севастополе отменена.

Ранее Развожаев сообщил о воздушной тревоге. Он попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города заявили о прекращении движения морского и наземного общественного транспорта.

До этого губернатор сообщил, что теоретически ВСУ могут предпринять еще одну попытку нанесения удара по Севастополю. По его словам, украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет.

27 июня в Севастополе в закрытом режиме состоялось чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания. В рамках мероприятия парламентарии утвердили превентивные меры, направленные на поддержание безопасности и гражданской обороны при условии повторения ракетных атак со стороны украинских сил.