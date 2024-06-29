29 июня, 06:26Происшествия
Сотрудники МЧС России ликвидировали 4 суббоеприпаса в акватории Севастополя
"Сотрудники МЧС России ликвидировали 4 суббоеприпаса в акватории Севастополя. Они обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа "Учкуевка", – указано в сообщении.
В МЧС добавили, что на данный момент водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.
ВСУ атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, а еще 153, из которых 27 детей, пострадали.
В Москву эвакуировали 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.
Позднее стало известно, что пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.
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