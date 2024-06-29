Видео: МЧС России

Сотрудники МЧС России уничтожили четыре суббоеприпаса, которые были найдены на пляже "Учкуевка" в Севастополе после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали 4 суббоеприпаса в акватории Севастополя. Они обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа "Учкуевка", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что на данный момент водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, а еще 153, из которых 27 детей, пострадали.

В Москву эвакуировали 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее стало известно, что пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.