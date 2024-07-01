В небе над Севастополем уничтожены четыре воздушные цели

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, сообщил предварительные данные губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. В настоящее время уточняется информация о повреждениях гражданской инфраструктуры. При этом экстренные службы контролируют ситуацию.

Развожаев напомнил гражданам, что об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, уточнил губернатор.

В ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов украинской армии над регионами Центрального федерального округа, из них 15 – над Курской областью. Девять БПЛА уничтожили над территорией Липецкой области, по четыре беспилотника – над территориями Воронежской и Брянской областей.