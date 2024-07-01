01 июля, 04:03Происшествия
Семь украинских БПЛА сбиты над Курской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы ПВО России сбили семь беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
"Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах", – написал он.
Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их опасно, и призвал граждан в случае их обнаружения сообщать по номеру 112.
Ранее сообщалось, что средства ПВО России в ночь на 30 июня уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа, из них 15 – над Курской областью.
В ночь на 29 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Брянской, Тверской областями и Республикой Крым.
Пять человек погибли в Курской области из-за атаки украинского БПЛА