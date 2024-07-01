Семь украинских БПЛА сбиты над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО России сбили семь беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах", – написал он.

Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их опасно, и призвал граждан в случае их обнаружения сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России в ночь на 30 июня уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа, из них 15 – над Курской областью.

В ночь на 29 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Брянской, Тверской областями и Республикой Крым.

