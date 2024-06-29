Шесть БПЛА сбиты за ночь над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО в ночь на 29 июня перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Брянской, Тверской областями и Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым", – указано в сообщении.

Ранее, в ночь на 28 июня, девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате атак никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке ВСУ в ночь на 25 июня на Белгород и Белгородский район были ранены два человека.

Впоследствии он уточнил, что в городе Строителе из-за атаки ВСУ также пострадали два человека. В одной из квартир многоквартирного дома был полностью разрушен балкон.