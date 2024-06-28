Девять украинских дронов сбили над Смоленской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Девять украинских дронов-камикадзе сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Он добавил, что все оперативные службы работают на месте событий.

Российская ПВО ранее уничтожила два беспилотника ВСУ самолетного типа в Смоленской области. В Ростовской области были сбиты четыре украинских дрона. Пострадавших и разрушений нет.

До этого силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 29 украинских дронов над Белгородской областью и один над Воронежской.