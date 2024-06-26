Силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны ликвидировала два украинских дрона в Смоленской области. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на данные министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что вражеские силы попытались атаковать регион с помощью БПЛА самолетного типа.

Ранее четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью. О пострадавших и разрушениях при атаке на регион не сообщалось.

До этого жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ. В городе было зафиксировано три прилета БПЛА, два из которых взорвались в жилой застройке.

