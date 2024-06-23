МО РФ: силы ПВО сбили 30 БПЛА над Брянской областью ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО прошедшей ночью сбили над Брянской областью 30 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", – сообщил он.

Ранее над Большесолдатским районом Курской области уничтожили шесть ракет ВСУ. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ. В городе было зафиксировано три прилета БПЛА, два из которых взорвались в жилой застройке.

