ПВО сбила пять украинских дронов над тремя регионами России

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Силы противовоздушной обороны России за ночь с 21 на 22 июня ликвидировали пять украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, два дрона удалось сбить над Брянской областью, еще два – над Смоленской областью, а также один – над акваторией Азовского моря.

Накануне над Адыгеей ликвидировали несколько беспилотников. По словам главы региона Мурата Кумпилова, в результате атак никто из местных жителей не пострадал, но некоторые объекты в регионе получили повреждения. В частности, в Яблоновском зафиксировали повреждение крыши частного дома. Кумпилов заверил, что собственнику окажут помощь.

