21 июня, 16:13Происшествия
При обстреле ВСУ Первомайска ЛНР был поврежден жилой дом
Фото: 123RF/savmaster
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР) был поврежден один из многоэтажных жилых домов, сообщил глава города Сергей Колягин в своем телеграм-канале.
"Информация о пострадавших уточняется", – отметил Колягин.
Он добавил, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийных служб.
Накануне при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в районе Еленовки пострадал советник главы ДНР Ян Гагин. Он получил осколочные ранения лица и плеча. При этом у его товарища диагностировали множественные ранения головы, лица, руки и бедра.
Гагин уточнил, что они смогли подавить сигнал дрона и дезориентировать его с помощью радиоэлектронного оружия.
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