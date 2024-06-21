При обстреле ВСУ Первомайска ЛНР был поврежден жилой дом

Фото: 123RF/savmaster

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР) был поврежден один из многоэтажных жилых домов, сообщил глава города Сергей Колягин в своем телеграм-канале.

"Информация о пострадавших уточняется", – отметил Колягин.

Он добавил, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийных служб.

Накануне при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в районе Еленовки пострадал советник главы ДНР Ян Гагин. Он получил осколочные ранения лица и плеча. При этом у его товарища диагностировали множественные ранения головы, лица, руки и бедра.

Гагин уточнил, что они смогли подавить сигнал дрона и дезориентировать его с помощью радиоэлектронного оружия.