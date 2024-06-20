Советник главы ДНР Гагин пострадал из-за атаки беспилотника под Донецком

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Советник главы ДНР Ян Гагин получил осколочные ранения лица и плеча при сбросе боеприпаса с беспилотника в районе Еленовки. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Зная, что могут работать дроны, заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом", – уточнил Гагин, добавив, что у его товарища диагностировали множественные ранения головы, лица, руки и бедра.

Благодаря радиоэлектронному оружию, которое Гагин и его товарищ имели при себе, им удалось подавить сигнал беспилотника и дезориентировать его. Медики оказали пострадавшим помощь, после чего советник отправился домой.

Ранее два человека погибли и один получил ранения в результате подрыва мины в Климовском районе Брянской области. Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что местные жители проигнорировали предупреждение о минной опасности и зашли в приграничную запретную зону.

