Раненый военкор НТВ Ивлиев остается под наблюдением врачей

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев пока остается под наблюдением врачей, ему предстоит период реабилитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Алексей находится под наблюдением врачей, связь с ним есть, он общается с семьей и коллегами", – говорится в сообщении.

Ивлиева ранили 13 июня при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике, в ходе которого он позже лишился руки. Уточнялось, что минно-взрывные травмы получили оператор Валерий Кожин, а также пострадал и офицер сопровождения.

Спустя несколько часов Кожин скончался. Врачи пытались спасти оператора, но его ранения оказались несовместимы с жизнью, уточнили в НТВ. Церемония прощания прошла 18 июня в телецентре "Останкино".

СК РФ завел уголовное дело после гибели и ранения журналистов. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстрел журналистов был преднамеренным нападением, а не случайным попаданием.