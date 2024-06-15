Прощание с оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня в "Останкино"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Валерий Кожин

Прощание с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным пройдет 18 июня в телецентре "Останкино". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телекомпании НТВ.

Там указали, что церемония прощания состоится в 11:00 в 14-й студии телецентра. Оператора похоронят в этот же день в Калязине Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме, рассказали в НТВ.

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 13 июня. В результате атаки пострадали Кожин, корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позже Кожин скончался. Врачи пытались его спасти, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Второго журналиста прооперировали. В опубликованном видео он сообщил, что в результате ранения лишился руки. Его эвакуировали в Москву.

В свою очередь, СК РФ завел уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. В рамках расследования дела правоохранители установят обстоятельства происшествия и определят всех причастных к этому лиц.