ТАСС: раненного в Горловке журналиста НТВ эвакуировали в Москву

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Раненного в ДНР журналиста НТВ Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву после ранения, полученного в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

Об инциденте стало известно 13 июня. В результате атаки пострадали Ивлиев и оператор оператор Валерий Кожин. Также ранения получил офицер сопровождения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что журналисты получили минно-взрывные травмы. Он подчеркивал, что медики делают все возможное для стабилизации их состояния.

Позднее Кожин скончался. Врачи пытались спасти мужчину в течение нескольких часов, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ивлиев был прооперирован. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. В опубликованном видео он сообщил, что в результате ранения лишился руки.

