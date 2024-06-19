Сопровождавший съемочную группу НТВ во время обстрела ВСУ офицер умер в больнице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военнослужащий Антон Микужис, который сопровождал оказавшуюся под обстрелом в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его сослуживца.

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР 13 июня. В результате атаки пострадали Кожин, корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позже Кожин скончался. Врачи пытались его спасти, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Второго журналиста прооперировали. Ивлиев в результате ранения лишился руки. Сейчас он остается под наблюдением врачей, ему предстоит период реабилитации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.