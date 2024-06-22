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22 июня, 16:05

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Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили шесть украинских ракет

Над Курской областью сбили шесть украинских ракет

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Над Большесолдатским районом Курской области уничтожили шесть ракет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что при обнаружении обломков снарядов или БПЛА необходимо сообщать о месте их расположения по номеру 112.

"Части ракет могут представлять опасность и после сбития", – добавил он.

В 14:08 по московскому времени в Курской области была объявлена ракетная опасность, а после этого врио губернатора региона написал об отмене сигнала опасности после уничтожения снарядов.

В ночь на 21 июня система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету ATACMS и пять беспилотников ВСУ над территорией Херсонской области. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что украинские дроны и снаряды были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой.

До этого средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Горожан также призвали сохранять спокойствие, добавив, что городу ничего не угрожает.

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