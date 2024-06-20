Беспилотник ВСУ упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

Фото: телеграм-канал "93.RU | Новости Краснодара и Краснодарского края"

Славянск-на-Кубани подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 20 июня. Один из дронов упал на частный дом, здание было полностью разрушено. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Предварительно, в результате произошедшего есть погибший. На месте работают все оперативные и экстренные службы, которые занимаются разбором завалов.

Ранее украинские войска атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Также повреждения выявили в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме.

До этого более 20 человек погибли в результате украинского обстрела села Глубокое в Харьковской области. Кроме того, в результате удара по селу Пыльная был разрушен частный дом, а его владелец получил осколочные ранения. Жена и сын хозяина дома погибли.