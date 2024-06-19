Два человека пострадали при обстреле Шебекина Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Шёпот Шебекино"

Украинские войска атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы Белгородской области, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение позвоночника, бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2. При этом женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травматологический пункт.

Также повреждения выявили в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме. Там выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы, 10 автомобилей посечены осколками, а также повреждена линия электропередачи.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и неотложные службы, информация о последствиях уточняется.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ харьковского села Глубокого погибли более 20 жителей. Как отметил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, в результате удара по селу Пыльная был разрушен частный дом, а его владелец получил осколочные ранения. Кроме того, жена и сын хозяина дома погибли.