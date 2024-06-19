Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара на нефтебазе в Азове после разгерметизации второго резервуара достигла 6,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительно, второй резервуар не выдержал высокого теплового воздействия от горящей рядом емкости с нефтепродуктами – произошла разгерметизация", – говорится в сообщении.

Территория нефтебазы загорелась рано утром 18 июня после атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Площадь возгорания сначала составила 3 200 кубических метров.

Позже на нефтебазе произошла разгерметизация второго резервуара. По словам губернатора области Василия Голубева, сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание.

