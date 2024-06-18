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18 июня, 04:21

Происшествия

Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Резервуары с нефтепродуктами загорелись в городе Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время пожарные тушат открытое горение. На место также выехал глава областного департамента по делам ГО и ЧС.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Мокрая Орловка. В результате атаки беспилотника пострадала местная жительница.

До этого украинские войска атаковали курское село Сергеевка, в результате чего пострадал человек. Врио главы региона Алексей Смирнов пообещал предоставить помощь собственникам пострадавшего при атаке имущества.

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