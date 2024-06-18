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Пожар на площади 2,6 тыс кв м произошел на складе с зерном в Омской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Крупное возгорание произошло на складе с зерном в селе Пикетном в Омской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Площадь возгорания составила 2,6 тысячи квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня. На данный момент им уже удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас сотрудники МЧС продолжают проливать и разбирать конструкции.
Ранее сообщалось о пожаре площадью 800 квадратных метров, который произошел на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском.
Сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение. Всего в тушении возгорания задействованы около 40 специалистов и 12 единиц техники МЧС. О возможных пострадавших пока не сообщалось.
Склад с отделочными материалами сгорел в Петропавловске-Камчатском