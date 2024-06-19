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19 июня, 17:28

Происшествия

Второй резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался в Азове

Фото: МЧС России

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове Ростовской области, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА", – написал он.

Голубев добавил, что сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание.

Территория нефтебазы загорелась рано утром 18 июня после атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Площадь возгорания составила 3 200 кубических метров, однако рисков распространения огня на иные объекты города пока нет, уточнял до этого губернатор.

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