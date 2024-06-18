Пожар на резервуаре с нефтью в Азове распространился на 3,2 тысячи кубометров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на территории резервуаров с нефтью в городе Азове Ростовской области составила 3 200 кубических метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным министерства, на данный момент на месте задействованы 200 специалистов и 49 единиц техники.

"Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено", – уточнили в ведомстве.

О возгорании на резервуарах с нефтепродуктами в Азове стало известно утром 18 июня. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пожар произошел в результате атаки беспилотников. Предварительно, никто не пострадал.

Спустя время появилась информация, что огонь распространился на площади 5 000 кубических метров. Для контроля за состоянием воздуха была направлена лаборатория Роспотребнадзора.

До этого украинские войска атаковали курское село Сергеевка, в результате чего пострадал человек. Врио главы региона Алексей Смирнов заявила, что будет предоставлена помощь собственникам пострадавшего при атаке имущества.

