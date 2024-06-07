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Система ПВО сбила два беспилотника к западу от Луганска
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа западнее Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову.
По предварительным данным, каких-либо повреждений и возгораний нет. Более подробная информация уточняется.
Ранее украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров.
До этого пожар возник на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области после атаки беспилотника.
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