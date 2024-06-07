Система ПВО сбила два беспилотника к западу от Луганска

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа западнее Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову.

По предварительным данным, каких-либо повреждений и возгораний нет. Более подробная информация уточняется.

Ранее украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров.

До этого пожар возник на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области после атаки беспилотника.