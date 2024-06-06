Украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Белгородской области

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Украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Также взрывной волной выбило окна в здании охраны.

Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания на территории нефтебазы. В результате инцидента никто не пострадал, добавил Гладков.

Ранее ночью пожар возник на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Возгорание началось в результате атаки беспилотника.

На данный момент пожарные уже локализовали огонь на площади 100 квадратных метров. Предварительно, при пожаре также никто не пострадал.