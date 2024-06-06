Пожар на заводе в Новошахтинске локализован на площади 100 "квадратов"

Фото: телеграм-канал Baza

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске локализовали на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По предварительной информации, в результате возгорания погибших и пострадавших нет.

Голубев добавил, что было увеличено число сил и средств, задействованных в тушении пожара. На место также выехали и. о. начальника ГУ МЧС РФ по Ростовской области и глава регионального департамента по ГО и ЧС.

Пожар вспыхнул на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 6 июня в результате атаки беспилотника. К тушению огня привлекли около 120 человек и 15 единиц техники.

Вскоре работы были временно приостановлены из-за повторной атаки БПЛА, личный состав отвели на безопасное расстояние.