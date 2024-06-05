Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Воронежу

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на предельно низкой высоте на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным главы региона, в результате случившегося пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности БПЛА в области не вводился.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья в селе Головчине Белгородской области. Штаб был открыт для помощи жителям, чьи дома пострадали в результате обстрелов ВСУ. В момент атаки БПЛА в здании велась активная работа и находились люди.

До этого стало известно, что в России нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы. По оценкам специалистов оборонно-промышленных производств, использование нейросетей в радиолокации увеличивает вероятность распознавания дронов до 95%.