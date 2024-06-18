Пожарные в Ростовской области тушат резервуар с нефтепродуктами на 5 тыс куб м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС тушат пожар на резервуаре с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области после атаки беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По оперативным данным, площадь пожара 5 000 кубических метров. К месту направлен пожарный поезд", – говорится в сообщении ведомства.

Всего в тушении огня задействованы 73 специалиста и 21 единица техники МЧС. В результате возгорания пострадавших нет. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора.

О возгорании на резервуаре с нефтепродуктами в Ростовской области стало известно в ночь на 18 июня. По словам губернатора региона Василия Голубева, пожар вспыхнул после атаки беспилотников.

До этого украинские войска атаковали при помощи беспилотника село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате воздушной атаки пострадала местная жительница.