РИА Новости: четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре беспилотника ВСУ нанесли удар по резервуарам с нефтью в Азове, где после произошел пожар. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Возгорание на территории резервуаров с нефтью произошло утром 18 июня в Азове Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев добавил, что пожар был вызван атакой дронов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь, по информации МЧС, сперва распространился на площади 5 000 кубических метров. Однако после ведомство уточнило, что площадь пожара составляет 3 200 кубических метров. На данный момент на месте задействованы 200 специалистов и 49 единиц техники, которые продолжают тушить возгорание.

