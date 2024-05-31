Три цистерны с нефтепродуктами загорелись из-за атаки БПЛА на нефтебазу на Кубани

Фото: телеграм-канал "Фёдор Бабенков | Темрюкский район"

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате атаки произошло возгорание трех цистерн, пострадали несколько сотрудников нефтебазы, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. <...> Серьезнее ситуация в Темрюкском районе, там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы", – написал он.

Кондратьев рассказал, что в результате атаки были повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Пострадали сотрудники нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь, остальных сотрудников эвакуировали. Пожару присвоена высокая категория сложности, спасатели ликвидируют возгорание. На место происшествия выехал глава района Федор Бабенков.

По словам Кондратьева, в Новороссийске атакующие беспилотники были подавлены, специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших БПЛА. Согласно предварительной информации, там обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону в ЛНР. Еще шесть человек получили ранения. Удар украинских войск привел к пожару.

